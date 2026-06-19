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В Раде назвали министра обороны Украины мошенником и геймером - РИА Новости, 19.06.2026
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В Раде назвали министра обороны Украины мошенником и геймером

Депутат Рады Скороход назвала министра обороны Украины Федорова мошенником

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Скороход считает, что министр обороны Украины Михаил Федоров является владельцем мошеннических колл-центров.
  • Скороход утверждает, что у него мышление владельца колл-центров, а не военного.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров является владельцем мошеннических колл-центров, считает депутат Верховной рады Анна Скороход.
"(Министр обороны Украины Михаил) Федоров – это мошенник, геймер в лучшем случае и владелец колл-центров. Поэтому у него мышление как у владельца колл-центров, а не военного", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.
Она добавила, что Федоров абсолютно не понимает в военной политике, а все его советники являются уклонистами от мобилизации.
"Он (Федоров - ред.) вообще не тук-тук в военном плане, понимаете? Но он диктует военному человеку, как ему воевать или какие изменения и где он должен проводить, не имея вообще никакого понимания, как это работает. Потому что все, кто у него сидят в советниках, - это глобальные уклонисты", - подчеркнула депутат.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в мае заявлял, что ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, участвуют в продаже органов на черном рынке погибших военных ВСУ. По его словам, ряд стран-членов ЕС негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории.
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