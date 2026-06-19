В Раде назвали министра обороны Украины мошенником и геймером

Она добавила, что Федоров абсолютно не понимает в военной политике, а все его советники являются уклонистами от мобилизации.

"Он (Федоров - ред.) вообще не тук-тук в военном плане, понимаете? Но он диктует военному человеку, как ему воевать или какие изменения и где он должен проводить, не имея вообще никакого понимания, как это работает. Потому что все, кто у него сидят в советниках, - это глобальные уклонисты", - подчеркнула депутат.