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ФАС предлагает отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для угля - РИА Новости, 19.06.2026
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11:06 19.06.2026
ФАС предлагает отказаться от котировок Argus при расчете НДПИ для угля

Ведомости: ФАС предлагает уйти от котировок Argus при расчете НДПИ для угля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБульдозер в угольном разрезе
Бульдозер в угольном разрезе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Бульдозер в угольном разрезе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает отказаться от котировок международного ценового агентства Argus при расчете НДПИ для энергоугля.
  • Для энергетического угля ФАС предлагает использовать исключительно внебиржевые индексы Петербургской биржи, а для антрацита предусмотреть альтернативу в виде данных «организатора исследований или ценового агентства».
  • С марта этого года индексы экспортных цен на уголь для расчета НДПИ уже определяются на основе данных Петербургской биржи, а внесение изменений в методику расчета налога согласовано с Минэнерго.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает отказаться от котировок международного ценового агентства Argus при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для энергоугля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа о методике расчета налога.
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от использования котировок агентства Argus при расчете НДПИ при добыче энергетического угля и антрацита", - пишет газета.
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Согласно информации издания, ФАС предлагает изменить методику расчета НДПИ для угля. Для энергетического угля ведомство хочет использовать исключительно внебиржевые индексы Петербургской биржи. Для антрацита предлагается предусмотреть альтернативу в виде данных "организатора исследований или ценового агентства".
Газета сообщает, что действующая с ноября 2024 года методика расчета налога предусматривает, что для определения ставок НДПИ на энергоуголь и антрацит используются данные по экспортным ценам на уголь от агентства Argus и Петербургской биржи. Для расчета берутся наибольшие значения котировок – Argus или биржи.
В пресс-службе ФАС пояснили газете, что с марта этого года индексы экспортных цен на уголь для расчета НДПИ уже определяются на основе данных Петербургской биржи, а внесение изменений в методику расчета налога согласовано с Минэнерго.
Также "Ведомости" пишут со ссылкой на источник в одной из компаний, что планируемое изменение методики может быть связано со вступлением в силу в марте 2026 года федерального закона, который запрещает иностранным компаниям и российским юрлицам с долей иностранного участия более 20% исследовать товарные рынки в стране.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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