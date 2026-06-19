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Россия нарастила экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 19.06.2026
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16:38 19.06.2026
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на семь процентов с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные удобрения
Гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные удобрения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года, до 5,5 миллиарда долларов.
  • Общий экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года, до 5,5 миллиарда долларов, сообщил Минсельхоз.
"Ключевой статьей в структуре экспорта агротехнологий остаются минеральные удобрения, поставки которых в этом году выросли почти на 7%, до 5,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Общий же экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года, добавили в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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