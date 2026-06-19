Краткий пересказ от РИА ИИ Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года, до 5,5 миллиарда долларов.

Общий экспорт российских агротехнологий с начала 2026 года достиг 5,9 миллиарда долларов, что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года, до 5,5 миллиарда долларов, сообщил Минсельхоз.

"Ключевой статьей в структуре экспорта агротехнологий остаются минеральные удобрения, поставки которых в этом году выросли почти на 7%, до 5,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.