Турецкий депутат стал жертвой телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат парламента Турции Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников.
- Мошенники убедили депутата передать им ценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона долларов.
- Полиция Анкары задержала подозреваемых и изъяла ценности и деньги.
АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Депутат парламента Турции от оппозиционной "Хорошей партии" (İYİ Parti) Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников, которым передал золото и деньги на более 1,5 миллиона долларов, сообщают турецкие СМИ.
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"Мне позвонил человек, представившийся начальником отдела по борьбе с терроризмом в Мерсине. Он заявил, что во время операции у подозреваемых нашли документы с моими данными, а затем убедил меня помочь в расследовании", — рассказал Коджамаз на допросе, выдержки из которого привел телеканал A haber.
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По словам депутата, собеседник утверждал, что задержанные якобы связаны с организацией ФЕТО, запрещенной в Турции, и использовали его данные при незаконных финансовых операциях. Для "проверки" происхождения средств и драгоценностей политика убедили передать деньги и золото сотрудникам, участвующим в операции.
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"Они сказали, что сравнят мои золотые изделия с изъятыми у членов организации и проведут лабораторную экспертизу. Я передал сумку с деньгами и золотом человеку возле университета Башкент", — рассказал Коджамаз.
По данным телеканала A Haber, среди переданных ценностей были 7,35 килограмма золотых слитков, 57 золотых монет, ювелирные изделия, а также наличные деньги. Общая стоимость имущества превышала 70 миллионов лир (около 1,56 миллиона долларов по курсу 45 лир за доллар).
Коджамаз является депутатом парламента Турции от оппозиционной "Хорошей партии" и ранее занимал пост мэра Мерсина. Схема, при которой мошенники представляются сотрудниками полиции, прокуратуры или спецслужб и убеждают граждан передать деньги для участия в "секретной операции", остается одной из самых распространенных в Турции.
Власти регулярно предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют передачи наличных денег, золота или других ценностей в рамках расследований.
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