Турецкий депутат стал жертвой телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат парламента Турции Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников.

Мошенники убедили депутата передать им ценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона долларов.

Полиция Анкары задержала подозреваемых и изъяла ценности и деньги.

АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Депутат парламента Турции от оппозиционной "Хорошей партии" (İYİ Parti) Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников, которым передал золото и деньги на более 1,5 миллиона долларов, сообщают турецкие СМИ.

« "Мне позвонил человек, представившийся начальником отдела по борьбе с терроризмом в Мерсине. Он заявил, что во время операции у подозреваемых нашли документы с моими данными, а затем убедил меня помочь в расследовании", — рассказал Коджамаз на допросе, выдержки из которого привел телеканал A haber

По словам депутата, собеседник утверждал, что задержанные якобы связаны с организацией ФЕТО, запрещенной в Турции , и использовали его данные при незаконных финансовых операциях. Для "проверки" происхождения средств и драгоценностей политика убедили передать деньги и золото сотрудникам, участвующим в операции.

« "Они сказали, что сравнят мои золотые изделия с изъятыми у членов организации и проведут лабораторную экспертизу. Я передал сумку с деньгами и золотом человеку возле университета Башкент", — рассказал Коджамаз.

По данным телеканала A Haber, среди переданных ценностей были 7,35 килограмма золотых слитков, 57 золотых монет, ювелирные изделия, а также наличные деньги. Общая стоимость имущества превышала 70 миллионов лир (около 1,56 миллиона долларов по курсу 45 лир за доллар).

После получения ценностей злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция Анкары установила маршрут подозреваемых и связалась с коллегами в Стамбуле . Машину перехватили в районе Авджылар на въезде в мегаполис. Деньги и золото были изъяты, подозреваемые задержаны и доставлены в Анкару.

Коджамаз является депутатом парламента Турции от оппозиционной "Хорошей партии" и ранее занимал пост мэра Мерсина . Схема, при которой мошенники представляются сотрудниками полиции, прокуратуры или спецслужб и убеждают граждан передать деньги для участия в "секретной операции", остается одной из самых распространенных в Турции.