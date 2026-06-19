На побережье Черного моря в Турции нашли беспилотник

"После поступления сообщения на место были направлены сотрудники жандармерии и саперы. Обнаруженный беспилотник взят под охрану для дальнейшего изучения", — сообщило издание.

По его данным, поврежденный БПЛА был найден на пляже Чакраз в районе Амасра после того, как его вынесло на берег волнами.