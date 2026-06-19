На побережье Черного моря в Турции нашли беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын обнаружен неустановленный поврежденный беспилотный летательный аппарат.
- БПЛА взят под охрану и будет направлен в Анкару для проведения детальной технической экспертизы.
АНКАРА, 19 июн — РИА Новости. Неустановленный беспилотный летательный аппарат обнаружен на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын, его происхождение выясняют специалисты, сообщила газета Sözçu.
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"После поступления сообщения на место были направлены сотрудники жандармерии и саперы. Обнаруженный беспилотник взят под охрану для дальнейшего изучения", — сообщило издание.
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По его данным, поврежденный БПЛА был найден на пляже Чакраз в районе Амасра после того, как его вынесло на берег волнами.
Очевидцы сообщили о находке в экстренные службы, после чего на место прибыли следственная группа жандармерии и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.
В ходе первичного осмотра происхождение беспилотника установить не удалось.
Как отмечают СМИ, аппарат изъят и будет направлен в Анкару для проведения детальной технической экспертизы.
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