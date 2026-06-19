В Турции заблокировали доступ к платформе онлайн-петиций Change.org

"Решение о блокировке было принято мировым уголовным судом района Кула провинции Маниса и вступило в силу 17 июня. В настоящее время доступ к платформе из Турции ограничен", - сообщил портал.

Официальные причины блокировки пока не раскрываются. Неизвестно, связано ли решение с конкретной петицией, размещенным на платформе контентом или иным судебным разбирательством.

Платформа Change.org позволяет пользователям создавать и подписывать общественные кампании по широкому кругу вопросов — от экологии и защиты животных до образования, политики и прав потребителей. В Турции сервис пользовался значительной популярностью и неоднократно становился площадкой для общественных инициатив, собиравших сотни тысяч и миллионы подписей.