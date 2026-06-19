В Турции заблокировали доступ к платформе онлайн-петиций Change.org

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доступ к платформе онлайн-петиций Change.org был заблокирован в Турции по решению суда.
- Решение о блокировке вступило в силу 17 июня, и в настоящее время доступ к платформе из Турции ограничен.
АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Доступ к международной платформе онлайн-петиций Change.org был заблокирован в Турции по решению суда, сообщил портал donanimhaber.com.
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"Решение о блокировке было принято мировым уголовным судом района Кула провинции Маниса и вступило в силу 17 июня. В настоящее время доступ к платформе из Турции ограничен", - сообщил портал.
Официальные причины блокировки пока не раскрываются. Неизвестно, связано ли решение с конкретной петицией, размещенным на платформе контентом или иным судебным разбирательством.
Платформа Change.org позволяет пользователям создавать и подписывать общественные кампании по широкому кругу вопросов — от экологии и защиты животных до образования, политики и прав потребителей. В Турции сервис пользовался значительной популярностью и неоднократно становился площадкой для общественных инициатив, собиравших сотни тысяч и миллионы подписей.
По данным местных СМИ, нынешняя блокировка стала первым случаем полного ограничения доступа к платформе на территории Турции.
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31 октября 2025, 10:42