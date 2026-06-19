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Россиянина депортировали из Турции по делу о мошенничестве - РИА Новости, 19.06.2026
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13:28 19.06.2026
Россиянина депортировали из Турции по делу о мошенничестве

Россиянина депортировали из Турции за мошенничество на 262 миллиона рублей

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве на 262 миллиона рублей, депортирован из Турции.
  • Злоумышленник и его сообщники с 2018 по 2019 год мошенническим путем завладели недвижимостью двух граждан и похитили 34 миллиона рублей у одного из потерпевших.
  • Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции была согласована передача обвиняемого российской стороне.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россиянин, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве на 262 миллиона рублей, депортирован из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в международном аэропорту "Внуково" имени А.Н. Туполева представители правоохранительных органов Турции передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору" - приводит слова Волк сайт МВД Медиа.
Волк сообщила, что, по версии следствия, с 2018 по 2019 год злоумышленник и его сообщники мошенническим путем завладели недвижимостью, принадлежащей двум гражданам. Также у одного из потерпевших они похитили 34 миллиона рублей. Общий ущерб превысил 262 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
"В июне текущего года разыскиваемый был задержан. Благодаря тесному взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции по каналам Интерпола была согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - заключила официальный представитель МВД РФ.
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