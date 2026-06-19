В КЧР во время сплава на катамаране перевернулись туристы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время сплава по реке Учкулан в Карачаево-Черкессии катамаран с двумя туристами опрокинулся.
- Туристы не обращались в МЧС с заявкой о пребывании в республике и не привлекали специализированных инструкторов по сплаву.
- Ведутся поисковые работы и комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Туристы, которые во время сплава на катамаране в Карачаево-Черкессии упали в реку, не обращались в МЧС с заявкой о пребывании в республике и не привлекали специализированных инструкторов по сплаву, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
В пятницу в ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии сообщили, что во время сплава по реке Учкулан катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки. Ведутся поисковые работы.
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"Согласно установленным данным, указанные лица с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях и осуществлении сплава по реке в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала", – говорится в сообщении.
Следователи совместно с криминалистами проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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12 ноября 2025, 10:16