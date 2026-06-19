В КЧР во время сплава на катамаране перевернулись туристы

МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Туристы, которые во время сплава на катамаране в Карачаево-Черкессии упали в реку, не обращались в МЧС с заявкой о пребывании в республике и не привлекали специализированных инструкторов по сплаву, сообщили в следственном управлении СК России по региону.