Поиски унесенного течением в КЧР туриста приостановили из-за темноты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время сплава по реке Учкулан в Карачаево-Черкессии катамаран с двумя туристами опрокинулся, одного унесло течением.
- Поисковые работы приостановлены из-за наступления темноты и будут продолжены утром.
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Поиски туриста, которого унесло течением реки при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкессии, приостановлены из-за наступления темноты, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что во время сплава по реке Учкулан катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.
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"Поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток", – сказала собственница агентства.
По ее словам, поиски будут продолжены утром.