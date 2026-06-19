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Поиски унесенного течением в КЧР туриста приостановили из-за темноты - РИА Новости, 19.06.2026
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22:03 19.06.2026 (обновлено: 22:07 19.06.2026)
Поиски унесенного течением в КЧР туриста приостановили из-за темноты

РИА Новости: приостановлены поиски туриста, унесенного течением при сплаве в КЧР

© РИА Новости / Игорь Чуприн | Перейти в медиабанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время сплава по реке Учкулан в Карачаево-Черкессии катамаран с двумя туристами опрокинулся, одного унесло течением.
  • Поисковые работы приостановлены из-за наступления темноты и будут продолжены утром.
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Поиски туриста, которого унесло течением реки при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкессии, приостановлены из-за наступления темноты, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что во время сплава по реке Учкулан катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.
«
"Поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток", – сказала собственница агентства.
По ее словам, поиски будут продолжены утром.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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