Поиски унесенного течением в КЧР туриста приостановили из-за темноты

МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Поиски туриста, которого унесло течением реки при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкессии, приостановлены из-за наступления темноты, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.

Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что во время сплава по реке Учкулан катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.