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ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по снижению ключевой ставки - РИА Новости, 19.06.2026
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13:39 19.06.2026
ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по снижению ключевой ставки

ЦБ полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по снижению ключевой ставки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
  • Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – указывается в заявлении.
Таким образом, сигнал полностью сохранен.
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