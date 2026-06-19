ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по снижению ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
- Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – указывается в заявлении.
Таким образом, сигнал полностью сохранен.