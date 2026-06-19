ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по снижению ключевой ставки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.