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Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.06.2026
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11:18 19.06.2026 (обновлено: 11:32 19.06.2026)
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанесла удары по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения "Хезболлах" на востоке Ливана.
  • В ЦАХАЛ заявили, что это ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны "Хезболлах".
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения "Хезболлах" на востоке Ливана, заявив, что это ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны шиитского сопротивления.
"Некоторое время назад, в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны... "Хезболлах", которое продолжает совершать нападения на солдат ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам инфраструктуры "Хезболлах" в долине Бекаа", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее в пятницу в ЦАХАЛ сообщили о гибели четырех солдат в бою на юге Ливана.
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