Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения "Хезболлах" на востоке Ливана, заявив, что это ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны шиитского сопротивления.