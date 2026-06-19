Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения "Хезболлах" на востоке Ливана.
- В ЦАХАЛ заявили, что это ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны "Хезболлах".
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения "Хезболлах" на востоке Ливана, заявив, что это ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны шиитского сопротивления.
Ранее в пятницу в ЦАХАЛ сообщили о гибели четырех солдат в бою на юге Ливана.
Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.