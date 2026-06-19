Минэнерго взяло под контроль ситуацию с топливом в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России.
- Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России, заявили в правительстве РФ.
Вице-премьер Александр Новак в пятницу провел заседание штаба по нефтепродуктам.
Как сообщили в ведомстве, все меры направлены на бесперебойную поставку нефтепродуктов и устранение рисков локальных дисбалансов на рынке.