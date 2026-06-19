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Минэнерго взяло под контроль ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 20.06.2026
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17:47 19.06.2026 (обновлено: 00:17 20.06.2026)
Минэнерго взяло под контроль ситуацию с топливом в России

Минэнерго России контролирует ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автозаправочной станции в Москве
Работа автозаправочной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа автозаправочной станции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России.
  • Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России, заявили в правительстве РФ.
Вице-премьер Александр Новак в пятницу провел заседание штаба по нефтепродуктам.
Как сообщили в ведомстве, все меры направлены на бесперебойную поставку нефтепродуктов и устранение рисков локальных дисбалансов на рынке.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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