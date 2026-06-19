Около 27 километров новых газопроводов построят в ТиНАО в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построят в этом году около 27 километров новых газопроводов в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.