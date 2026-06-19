Около 27 километров новых газопроводов построят в ТиНАО в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В этом году в ТиНАО в Москве построят около 27 километров новых газопроводов.
- Новые газопроводы будут интегрированы в единую систему газоснабжения столицы и оснащены автоматизированными запорными устройствами.
- Строительство газопроводов ведется с применением открытого способа и бестраншейных методов, включая микротоннелирование.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построят в этом году около 27 километров новых газопроводов в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Продолжаем реализацию проекта по развитию системы газоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы в этом году построим около 27 километров газопроводов высокого давления. Это позволит обеспечить территории качественным газоснабжением, так как сейчас там ведется активное строительство жилых кварталов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что новые газопроводы будут полностью интегрированы в единую систему газоснабжения столицы.
"Все участки строящейся сети оснащаются автоматизированными запорными устройствами, что дает возможность при необходимости дистанционно отключать их и оперативно переводить потребителей на резервные схемы непосредственно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Это позволит обеспечить высокий уровень надежности, управляемости и безопасности системы", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что строительство новых газопроводов ведется с применением открытого способа и бестраншейных методов, включая микротоннелирование.
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