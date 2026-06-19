Россиянка завоевала золото чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россиянка Таисья Тихомирова завоевала золотую медаль в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из трех позиций на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.