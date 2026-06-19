Россиянка завоевала золото чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Таисья Тихомирова завоевала золотую медаль в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из трех позиций на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россиянка Таисья Тихомирова завоевала золотую медаль в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из трех позиций на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Результат 14-летней россиянки составил 346,7 балла. Второе место заняла представительница Индии Прачи Гайквад (344,8), третьей стала швейцарка Эмили Джегги (344,2).
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.