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В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики Эболы - РИА Новости, 19.06.2026
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10:04 19.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики Эболы

Российская тест-система для диагностики Эболы получила высокую оценку в Уганде

© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Fotolia / angellodeco
Лабораторные исследования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская тест-система для диагностики лихорадки Эбола получила высокую оценку африканских специалистов за удобство и точность.
  • Организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы в Уганде получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская тест-система для диагностики лихорадки Эбола получила высокую оценку африканских специалистов за удобство и точность, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Российская разработка (новая тест-система для диагностики Эболы - ред.) получила высокую оценку местных специалистов за удобство использования и точность", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы в Уганде получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения.
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