В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская тест-система для диагностики лихорадки Эбола получила высокую оценку африканских специалистов за удобство и точность.
- Организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы в Уганде получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская тест-система для диагностики лихорадки Эбола получила высокую оценку африканских специалистов за удобство и точность, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Российская разработка (новая тест-система для диагностики Эболы - ред.) получила высокую оценку местных специалистов за удобство использования и точность", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы в Уганде получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения.