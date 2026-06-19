Российская биатлонистка встретила медведя на сборах в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биатлонистка Инна Терещенко встретила медведя во время тренировочных сборов в Сочи.
- Спортсменка опубликовала видео с медведем в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Биатлонистка Инна Терещенко встретила медведя во время тренировочных сборов в Сочи.
Спортсменка опубликовала видео с медведем в своем Telegram-канале с подписью "Всеми известный ночной сочинский гость, мишка". На нем медведь подошел к дому и встал на задние лапы.
Терещенко 22 года, в марте спортсменка завоевала золото в составе эстафетной команды Свердловской области на чемпионате России в Тюмени.
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