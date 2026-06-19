Вторая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина снялась с травяного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре.
- Елена Рыбакина проиграла Александре Эале из Филиппин со счетом 5:7, 4:6 во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина снялась с травяного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщается в аккаунте соревнования в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"К сожалению, мне придется сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре. Мне нужно обсудить это повреждение с моим медицинским штабом и пройти обследования. Спасибо за понимание и поддержку", - заявила Рыбакина.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Grass Court Championships
18 июня 2026 • начало в 18:40
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