Вторая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира в Бад-Хомбурге

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина снялась с травяного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщается в аккаунте соревнования в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"К сожалению, мне придется сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре. Мне нужно обсудить это повреждение с моим медицинским штабом и пройти обследования. Спасибо за понимание и поддержку", - заявила Рыбакина.