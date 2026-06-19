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Аргентинская телеведущая извинилась за ложное заявление о смерти отца Месси - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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09:18 19.06.2026
Аргентинская телеведущая извинилась за ложное заявление о смерти отца Месси

Флоренсия Пенья извинилась за ложную информацию о смерти отца Месси

© Фото : соцсети Хорхе МессиЛионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини
Лионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : соцсети Хорхе Месси
Лионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья принесла извинения за распространение ложной информации о смерти отца футболиста Лионеля Месси Хорхе.
  • Семья футболиста подтвердила, что Хорхе Месси находится под медицинским наблюдением и восстанавливается, и осудила спекуляции вокруг его состояния.
  • Пенья заявила, что уходит из проекта Luzu TV из-за этой ошибки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья принесла извинения и покинула проект, в рамках которого сообщила в эфире ложную информацию о смерти отца футболиста Лионеля Месси Хорхе.
В ночь на среду по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Алжира (3:0) во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней. Позднее в СМИ стали появляться сообщения о том, что эмоции футболиста были связаны с состоянием здоровья отца. В четверг Пенья в эфире YouTube-канала Luzu TV ошибочно заявила, что Хорхе Месси скончался. После этого семья футболиста подтвердила, что Хорхе находится под медицинским наблюдением и восстанавливается, но осудила спекуляции вокруг его состояния и призвала не доверять информации СМИ по этому вопросу.
"Я приношу свои извинения семье Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, она сейчас переживает. Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Я должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена ​​мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная, и я ей поверила. Тем не менее, я беру на себя ответственность за то, что стала частью этой ошибки, и именно поэтому я решила уйти и прекратить свое участие в Luzu. Еще раз от всего сердца извиняюсь, я была неправа", - написала Пенья в соцсети X.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Он принимает участие в шестом мировом первенстве в своей карьере и после хет-трика в матче первого тура повторил рекорд результативности турнира, сравнявшись с немцем Мирославом Клозе (по 16 голов).
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