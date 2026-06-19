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В театре не будет искусственного интеллекта, уверен Кирилл Крок - РИА Новости, 19.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:18 19.06.2026 (обновлено: 18:21 19.06.2026)
В театре не будет искусственного интеллекта, уверен Кирилл Крок

РИА Новости: Крок заявил, что искусственный интеллект не будет внедрен в театр

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДиректор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок считает, что искусственный интеллект не будет внедрен в театральную сферу.
  • По его мнению, театр должен оставаться пространством живого человеческого общения и творчества.
  • Крок уверен, что зрители приходят в театр за живыми эмоциями и уникальностью каждого спектакля.
ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не будет внедрен в театральную сферу, поскольку зрители приходят в театр за живыми эмоциями и уникальной атмосферой, рассказал РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«
"Упаси, Господь! Мне разговор о внедрении искусственного интеллекта повсюду напоминает разговор в известном фильме: "А что скоро будет? Будет сплошное телевидение!". Слава Богу, сплошного телевидения везде не получилось, поэтому сплошного искусственного интеллекта везде не будет, по крайней мере в театре", - сказал Крок, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, театр должен оставаться пространством живого человеческого общения и творчества.
"В театре, я уверен, останется живая мысль, живой артист, живая эмоция. Это то, за что мы любим театр и приходим туда", - отметил директор театра.
Крок добавил, что считает внедрение искусственного интеллекта в театральную сферу неуместным, поскольку именно живые эмоции и уникальность каждого спектакля привлекают зрителей.
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КультураКирилл КрокИскусственный интеллект (ИИ)РоссияТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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