В театре не будет искусственного интеллекта, уверен Кирилл Крок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок считает, что искусственный интеллект не будет внедрен в театральную сферу.
- По его мнению, театр должен оставаться пространством живого человеческого общения и творчества.
- Крок уверен, что зрители приходят в театр за живыми эмоциями и уникальностью каждого спектакля.
ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не будет внедрен в театральную сферу, поскольку зрители приходят в театр за живыми эмоциями и уникальной атмосферой, рассказал РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
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"Упаси, Господь! Мне разговор о внедрении искусственного интеллекта повсюду напоминает разговор в известном фильме: "А что скоро будет? Будет сплошное телевидение!". Слава Богу, сплошного телевидения везде не получилось, поэтому сплошного искусственного интеллекта везде не будет, по крайней мере в театре", - сказал Крок, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, театр должен оставаться пространством живого человеческого общения и творчества.
"В театре, я уверен, останется живая мысль, живой артист, живая эмоция. Это то, за что мы любим театр и приходим туда", - отметил директор театра.
Крок добавил, что считает внедрение искусственного интеллекта в театральную сферу неуместным, поскольку именно живые эмоции и уникальность каждого спектакля привлекают зрителей.