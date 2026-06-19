В театре не будет искусственного интеллекта, уверен Кирилл Крок

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"Упаси, Господь! Мне разговор о внедрении искусственного интеллекта повсюду напоминает разговор в известном фильме: "А что скоро будет? Будет сплошное телевидение!". Слава Богу, сплошного телевидения везде не получилось, поэтому сплошного искусственного интеллекта везде не будет, по крайней мере в театре", - сказал Крок, отвечая на соответствующий вопрос агентства.