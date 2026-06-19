Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврочиновники заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и в среднесрочной перспективе полностью исключено.
- По мнению ЕС, Украина не созрела для полноценного вхождения в Евросоюз.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Еврочиновники в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и среднесрочной перспективе полностью исключено, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено", - говорится в сообщении.
Украина, как мыслят в ЕС, явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу", подчеркнули в пресс-бюро.