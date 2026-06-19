В СВР заявили, что включение Украины в ЕС исключено

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Еврочиновники в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и среднесрочной перспективе полностью исключено, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.