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В СВР заявили, что включение Украины в ЕС исключено - РИА Новости, 19.06.2026
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12:35 19.06.2026 (обновлено: 13:17 19.06.2026)
В СВР заявили, что включение Украины в ЕС исключено

СВР: ЕС прямо говорит, что Украину не включат в союз в среднесрочной перспективе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврочиновники заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и в среднесрочной перспективе полностью исключено.
  • По мнению ЕС, Украина не созрела для полноценного вхождения в Евросоюз.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Еврочиновники в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и среднесрочной перспективе полностью исключено, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено", - говорится в сообщении.
Украина, как мыслят в ЕС, явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу", подчеркнули в пресс-бюро.
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УкраинаРоссияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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