Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские чиновники и политики обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, но реальность не соответствует этим обещаниям, заявили в СВР.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейские чиновники обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, но реальность совершенно иная, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Европейские чиновники и политики долгие годы рисуют перед жителями Украины завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Им обещают богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов", - говорится в сообщении.