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В СВР рассказали о ложных обещаниях Европы для украинцев - РИА Новости, 19.06.2026
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12:26 19.06.2026 (обновлено: 12:35 19.06.2026)
В СВР рассказали о ложных обещаниях Европы для украинцев

СВР: Европа обещает украинцам богатую жизнь, но реальность совсем иная

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские чиновники и политики обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, но реальность не соответствует этим обещаниям, заявили в СВР.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейские чиновники обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, но реальность совершенно иная, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Европейские чиновники и политики долгие годы рисуют перед жителями Украины завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Им обещают богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов", - говорится в сообщении.
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