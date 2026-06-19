Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты Центра политической конъюнктуры назвали инфраструктуру, интеллект, информацию и идентичность ключевыми сферами для сохранения цифрового суверенитета России в условиях ИИ-трансформации.

Баланс между внедрением новых технологий и сохранением контроля над критической инфраструктурой достигается за счет локализации значимых данных и вычислительных мощностей.

Идентичность как составляющая цифрового суверенитета связана с развитием медиаграмотности и продвижением суверенитета по всей вертикали.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эксперты назвали инфраструктуру, интеллект, информацию и идентичность ключевыми сферами для сохранения цифрового суверенитета России в условиях ИИ-трансформации, следует из доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились Эксперты назвали инфраструктуру, интеллект, информацию и идентичность ключевыми сферами для сохранения цифрового суверенитета России в условиях ИИ-трансформации, следует из доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились "Ведомости"

"Суверенитет государства в условиях цифровой ИИ-трансформации будет зависеть от четырех ключевых сфер... Эти сферы авторы доклада обозначают как 4 "И" цифрового суверенитета: инфраструктура, интеллект, информация и идентичность", - пишет газета со ссылкой на доклад экспертов.

По словам главы ЦПК Алексея Чеснакова, баланс заключается в способности государства внедрять новые технологии, при этом не передавая внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой. Он достигается за счет локализации значимых данных и вычислительных мощностей, а также способности поддерживать базовые функции при отключении внешних платформ.

Отмечается, что идентичность как составляющая цифрового суверенитета связана с развитием медиаграмотности, которая должна включать навыки распознавания фейковых изображений и видео, а также понимание механизмов распространения контента. По словам Чеснакова, продвигать суверенитет нужно сразу по всей вертикали.