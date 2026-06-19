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Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета - РИА Новости, 19.06.2026
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11:13 19.06.2026
Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета

Ведомости: цифровой суверенитет сохранят информация, идентичность и интеллект

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты Центра политической конъюнктуры назвали инфраструктуру, интеллект, информацию и идентичность ключевыми сферами для сохранения цифрового суверенитета России в условиях ИИ-трансформации.
  • Баланс между внедрением новых технологий и сохранением контроля над критической инфраструктурой достигается за счет локализации значимых данных и вычислительных мощностей.
  • Идентичность как составляющая цифрового суверенитета связана с развитием медиаграмотности и продвижением суверенитета по всей вертикали.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эксперты назвали инфраструктуру, интеллект, информацию и идентичность ключевыми сферами для сохранения цифрового суверенитета России в условиях ИИ-трансформации, следует из доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились "Ведомости".
"Суверенитет государства в условиях цифровой ИИ-трансформации будет зависеть от четырех ключевых сфер... Эти сферы авторы доклада обозначают как 4 "И" цифрового суверенитета: инфраструктура, интеллект, информация и идентичность", - пишет газета со ссылкой на доклад экспертов.
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По словам главы ЦПК Алексея Чеснакова, баланс заключается в способности государства внедрять новые технологии, при этом не передавая внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой. Он достигается за счет локализации значимых данных и вычислительных мощностей, а также способности поддерживать базовые функции при отключении внешних платформ.
Отмечается, что идентичность как составляющая цифрового суверенитета связана с развитием медиаграмотности, которая должна включать навыки распознавания фейковых изображений и видео, а также понимание механизмов распространения контента. По словам Чеснакова, продвигать суверенитет нужно сразу по всей вертикали.
Кроме того, эксперты ЦПК подчеркнули, что в связи с усиливающим деструктивным воздействием извне особое значение приобретает контроль над государственными сервисами, реестрами данных, каналами коммуникации, центрами обработки данных, системами связи и энергетической инфраструктурой.
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