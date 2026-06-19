Сулейманов сравнил РПЛ и MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что в Главной футбольной лиге (MLS) все клубы стараются играть в футбол из-за меньшего давления по сравнению с РПЛ.
- Сулейманов отметил, что в MLS другой стиль игры, более динамичный, в отличие от тактического стиля в РПЛ.
- «Спортинг Канзас-Сити», за который выступает Сулейманов, занимает последнее место в таблице Западной конференции MLS после 14 сыгранных матчей.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Спортинг Канзас-Сити" Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что все клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), в отличие от Российской премьер-лиги (РПЛ), стараются играть в футбол из-за меньшего давления.
Сулейманов представляет "Спортинг Канзас-Сити" с февраля 2025 года и провел за это время 47 матчей, забив 3 мяча. До этого он выступал за "Краснодар", турецкий "Гиресунспор", израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) и греческий "Арис".
«
"Нет, я не думаю, что MLS - слабая лига, потому что здесь все команды плюс-минус пытаются играть в футбол. Потому что ничто на тебя не давит. Нет момента такого, что ты вылетаешь. И все команды стараются играть в футбол. Плюс здесь многие команды могут себе позволить трансферы больших звезд. Даже в той же "Атланте", где Миранчук, покупали за 20 миллионов нападающего. Потом (Мигеля) Альмирона тоже за двадцатку, по-моему. Сам Леша за 15 приходил", - сказал Сулейманов в выпуске FONtour с чемпионата мира.
"Мне кажется, тут даже чуть-чуть другой стиль игры. У нас больше тактики, можно где-то в зону сесть, обороняться, выбежать. А здесь на пятой минуте уже вот такой может быть футбол. И тебе на пятой минуте уже приходится бегать и туда, и сюда", - ответил Сулейманов на вопрос Андрея Аршавина о разнице в уровне между РПЛ и MLS.
Также экс-футболист "Краснодара" рассказал, что в Канзасе любят футбол безотносительно результатов клуба. В текущем регулярном чемпионате MLS "Спортинг Канзас-Сити" после 14 сыгранных матчей занимает последнее, 15-е место в таблице Западной конференции.
«
"Люди футбол любят, но людям в Америке разницы нет. Ты можешь выиграть, можешь проигрывать, они все равно подойдут и будут к тебе доброжелательны", - сказал игрок.
Шварц рассказал о решении вернуться в "Динамо"
Вчера, 15:14