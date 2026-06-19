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Сулейманов уверен, что мог бы конкурировать в составе сборной России - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:29 19.06.2026 (обновлено: 15:30 19.06.2026)
Сулейманов уверен, что мог бы конкурировать в составе сборной России

Сулейманов заявил, что мог бы конкурировать в составе сборной России

© РИА Новости / Владимир ПесняМагомед-Шапи Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что мог бы конкурировать за место в сборной России по футболу.
  • В активе Сулейманова 10 матчей и 3 гола за сборную России до 21 года, при этом он отметил, что не понимает, по каким причинам некоторые футболисты попадают в основную сборную.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полузащитник клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Спортинг Канзас-Сити" Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что мог бы конкурировать в сборной России по футболу.
В активе спортсмена 10 матчей и 3 гола за сборную России до 21 года.
«
"С нынешним составом у меня 100% есть шанс сыграть в сборной России. Я иногда смотрю заявку и не понимаю, по каким причинам. Да, может быть, просто дело даже не в этом. Я как бы смотрю чемпионат России, а потом я смотрю заявку. Я смотрю, что люди в своих клубах играют, а потом в сборной появляются вопросики", — рассказал Сулейманов в разговоре с Андреем Аршавиным в выпуске FONtour с чемпионата мира.
На вопрос о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным Сулейманов ответил: "Нет, никогда не контактировал с Валерием Георгиевичем".
Сулейманову 26 лет. Он перешел в "Спортинг Канзас-Сити" в феврале 2025 года. В составе команды россиянин принял участие в 47 матчах MLS, в которых забил 3 мяча.
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ФутболВалерий КарпинМагомед-Шапи СулеймановАндрей АршавинСборная России по футболу
 
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