Сулейманов уверен, что мог бы конкурировать в составе сборной России

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"С нынешним составом у меня 100% есть шанс сыграть в сборной России. Я иногда смотрю заявку и не понимаю, по каким причинам. Да, может быть, просто дело даже не в этом. Я как бы смотрю чемпионат России, а потом я смотрю заявку. Я смотрю, что люди в своих клубах играют, а потом в сборной появляются вопросики", — рассказал Сулейманов в разговоре с Андреем Аршавиным в выпуске FONtour с чемпионата мира.