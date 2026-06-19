Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые страны Евросоюза выступают за то, чтобы Франция, Германия и Великобритания проводили переговоры с Россией по теме украинского конфликта.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к контактам с Европой, но отметил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выступают за то, чтобы переговоры с Россией по теме украинского конфликта проводили Франция, Германия и Великобритания, пишет издание Financial Times со ссылкой на дипломатов.
"Так называемые страны Евротройки - Франция, Германия и Великобритания - также стремились установить канал связи с Москвой, при этом некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы эта триада представляла интересы континента", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.