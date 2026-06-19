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FT: в ЕС считают, что переговоры с Россией должна вести "евротройка" - РИА Новости, 19.06.2026
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15:27 19.06.2026
FT: в ЕС считают, что переговоры с Россией должна вести "евротройка"

FT: некоторые страны ЕС хотят, чтобы переговоры с Россией проводила "евротройка"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые страны Евросоюза выступают за то, чтобы Франция, Германия и Великобритания проводили переговоры с Россией по теме украинского конфликта.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к контактам с Европой, но отметил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выступают за то, чтобы переговоры с Россией по теме украинского конфликта проводили Франция, Германия и Великобритания, пишет издание Financial Times со ссылкой на дипломатов.
"Так называемые страны Евротройки - Франция, Германия и Великобритания - также стремились установить канал связи с Москвой, при этом некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы эта триада представляла интересы континента", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря
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