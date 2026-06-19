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ЦБ рассматривал три решения по ключевой ставке - РИА Новости, 19.06.2026
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15:30 19.06.2026
ЦБ рассматривал три решения по ключевой ставке

ЦБ рассматривал три решения по ставке: сохранение, снижение на 0,25 и 0,5 п.п.

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России рассматривал три решения по ключевой ставке: сохранение, снижение на 0,25 и на 0,5 процентного пункта.
  • Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу предметно рассматривал три решения по ключевой ставке: сохранение, снижение на 0,25 и 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"В этот раз очень предметно рассматривались варианты ставки - 14,5% оставить, 14,25% и снизить до 14% ровно", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какие варианты по ключевой ставке рассматривались в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, хотя ожидалось снижение до 14%.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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