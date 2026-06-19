Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера

Ранее в пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.

В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.