Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
- По публикации Politics UK, Стармер рассматривает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в той же соцсети от политического онлайн-портала Великобритании Politics UK о том, что Стармер рассматривает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.
Ранее в пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.