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Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера - РИА Новости, 19.06.2026
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21:55 19.06.2026

Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
  • По публикации Politics UK, Стармер рассматривает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Давайте же, наконец, объединимся — британцы, все человечество и даже инопланетяне — чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера", - написал Дмитриев в соцсети X.
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Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в той же соцсети от политического онлайн-портала Великобритании Politics UK о том, что Стармер рассматривает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.
Ранее в пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
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В миреВеликобританияРоссияКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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