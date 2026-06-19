Стармер заявил, что не будет отказываться от поста премьера Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер заявил, что будет участвовать в борьбе за лидерство в партии и не собирается уходить со своего поста.
- Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в Манчестере и получил возможность побороться за пост премьера.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер после победы соперника на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.
Ранее Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
Стармер лишь с третьего раза ответил на вопрос, будет ли он участвовать в борьбе за лидерство, и заявил, что на данный этой борьбы нет.
Он сказал, что направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не созванивался с ним.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.