Стармер заявил, что не будет отказываться от поста премьера Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер заявил, что будет участвовать в борьбе за лидерство в партии и не собирается уходить со своего поста.

Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в Манчестере и получил возможность побороться за пост премьера.

ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер после победы соперника на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.

Ранее Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере , что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.

"Если борьба будет, я буду участвовать, буду баллотироваться, и я неоднократно говорил, что не собираюсь уходить", - сказал Стармер в интервью телеканалу GB News

Стармер лишь с третьего раза ответил на вопрос, будет ли он участвовать в борьбе за лидерство, и заявил, что на данный этой борьбы нет.

Он сказал, что направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не созванивался с ним.