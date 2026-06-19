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Стармер заявил, что не будет отказываться от поста премьера Британии - РИА Новости, 19.06.2026
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13:04 19.06.2026
Стармер заявил, что не будет отказываться от поста премьера Британии

Кир Стармер заявил, что не собирается уходить с поста премьера Британии

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер заявил, что будет участвовать в борьбе за лидерство в партии и не собирается уходить со своего поста.
  • Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в Манчестере и получил возможность побороться за пост премьера.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер после победы соперника на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.
Ранее Энди Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
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"Если борьба будет, я буду участвовать, буду баллотироваться, и я неоднократно говорил, что не собираюсь уходить", - сказал Стармер в интервью телеканалу GB News.
Стармер лишь с третьего раза ответил на вопрос, будет ли он участвовать в борьбе за лидерство, и заявил, что на данный этой борьбы нет.
Он сказал, что направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не созванивался с ним.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
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