Рейтинг@Mail.ru
Военные действия США против Ирана всегда на столе, заявил Вэнс - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 19.06.2026
Военные действия США против Ирана всегда на столе, заявил Вэнс

Вэнс заявил, что военные действия США против Ирана всегда на столе

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс утверждает, что военные действия США против Ирана всегда остаются возможным вариантом.
  • Сейчас США взяли паузу и ослабили давление на мировую экономику, чтобы дать Ирану шанс изменить свою политику.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Военные действия США против Ирана всегда "на столе", но пока Вашингтон хочет дать Тегерану шанс, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Это (военные действия - ред.) всегда на столе, мы всегда можем это сделать", – сказал он в интервью CBN News.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Иран не примет чрезмерные требования США, заявил Хаменеи
18 июня, 20:49
Сейчас, по его словам, США взяли "паузу".
"Итак, мы говорим: мы здесь возьмем паузу, откроем проливы, ослабим давление на мировую экономику, снизим цены на энергоносители и посмотрим, действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят. Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится - отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам", – констатировал Вэнс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана
18 июня, 18:40
 
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала