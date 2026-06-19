Военные действия США против Ирана всегда на столе, заявил Вэнс

"Итак, мы говорим: мы здесь возьмем паузу, откроем проливы, ослабим давление на мировую экономику, снизим цены на энергоносители и посмотрим, действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят. Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится - отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам", – констатировал Вэнс.