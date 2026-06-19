Военные действия США против Ирана всегда на столе, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс утверждает, что военные действия США против Ирана всегда остаются возможным вариантом.
- Сейчас США взяли паузу и ослабили давление на мировую экономику, чтобы дать Ирану шанс изменить свою политику.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Военные действия США против Ирана всегда "на столе", но пока Вашингтон хочет дать Тегерану шанс, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Это (военные действия - ред.) всегда на столе, мы всегда можем это сделать", – сказал он в интервью CBN News.
Иран не примет чрезмерные требования США, заявил Хаменеи
18 июня, 20:49
Сейчас, по его словам, США взяли "паузу".
"Итак, мы говорим: мы здесь возьмем паузу, откроем проливы, ослабим давление на мировую экономику, снизим цены на энергоносители и посмотрим, действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят. Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится - отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам", – констатировал Вэнс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
США заявили, что начали снимать ограничения против Ирана
18 июня, 18:40