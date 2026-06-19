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Россия ценит, что США не отрицают необходимость диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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16:54 19.06.2026
Россия ценит, что США не отрицают необходимость диалога, заявил Лавров

Лавров: Россия ценит, что администрация Трампа не отрицала необходимость диалога

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ценит, что администрация Трампа никогда не отрицала необходимость диалога, заявил Лавров.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия ценит, что администрация президента США Дональда Трампа никогда не отрицала необходимость диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим, что никогда администрация Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога. Президенты общаются - на Аляске была встреча, по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Мадагаскара.
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