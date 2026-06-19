Россия ценит, что США не отрицают необходимость диалога, заявил Лавров

"Мы ценим, что никогда администрация Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога. Президенты общаются - на Аляске была встреча, по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Мадагаскара.