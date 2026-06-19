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США хотят вытеснить российские компании с энергорынков, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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14:49 19.06.2026 (обновлено: 14:52 19.06.2026)
США хотят вытеснить российские компании с энергорынков, заявил Лавров

Лавров: США хотят вытеснить российские компании с энергорынков

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США хотят вытеснить российские компании с мирового энергетического рынка, заявил Лавров.
  • По его словам, США открыто продекларировали такую цель.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США хотят вытеснить российские компании с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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