США хотят вытеснить российские компании с энергорынков, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США хотят вытеснить российские компании с мирового энергетического рынка, заявил Лавров.
- По его словам, США открыто продекларировали такую цель.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США хотят вытеснить российские компании с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.