Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Регулярные занятия спортом с детства снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.
- Физические нагрузки способствуют выработке белка BDNF, который играет ключевую роль в развитии нервной системы.
- У физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, больше, чем у малоподвижных сверстников.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Регулярные занятия спортом с детства снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.
"Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга - при такой активности вырабатывается белок BDNF, играющий ключевую роль в развитии нервной системы", - сказал Изюмов NEWS.ru.
По словам врача, долгосрочные наблюдения подтверждают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным защитным фактором от развития деменции. Он также отметил, что у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников.
В то же время у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, заключил Изюмов.