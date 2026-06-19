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Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства - РИА Новости, 19.06.2026
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15:04 19.06.2026 (обновлено: 15:43 19.06.2026)
Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства

Врач Изюмов: занятия спортом с детства защищают от развития деменции в будущем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярные занятия спортом с детства снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.
  • Физические нагрузки способствуют выработке белка BDNF, который играет ключевую роль в развитии нервной системы.
  • У физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, больше, чем у малоподвижных сверстников.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Регулярные занятия спортом с детства снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.
"Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга - при такой активности вырабатывается белок BDNF, играющий ключевую роль в развитии нервной системы", - сказал Изюмов NEWS.ru.
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По словам врача, долгосрочные наблюдения подтверждают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным защитным фактором от развития деменции. Он также отметил, что у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников.
В то же время у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, заключил Изюмов.
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