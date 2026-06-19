Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства

По словам врача, долгосрочные наблюдения подтверждают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным защитным фактором от развития деменции. Он также отметил, что у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников.