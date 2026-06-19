Краткий пересказ от РИА ИИ Российские Вооруженные силы с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам.

Потери ВСУ в зоне спецоперации за прошедшую неделю превысили 9525 военнослужащих, а российскими войсками были освобождены несколько населенных пунктов в ДНР.

Российские средства ПВО за неделю в зоне спецоперации сбили 89 управляемых авиабомб, пять снарядов РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 беспилотников самолетного типа.

Генерал-лейтенант Александр Ртищев заявил, что расследование национальной разведки США подтвердило финансирование администрацией США биолабораторий на Украине и в других странах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве и рассматривает Украину как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.

В результате были поражены объекты ОПК, ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ , а также военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За прошедшую неделю потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 9525 военнослужащих. В этот период российскими войсками были освобождены населенные пункты Артема , Рай-Александровка, Новый Донбасс, Кутузовка и Юрковка в ДНР

Красном Лимане в ДНР штурмовики уничтожали разрозненные подразделения ВСУ, овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. Противник потерял в этом городе более 185 человек.

Штурмовики "Южной" группировки войск продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части Константиновки и наступали в микрорайоне Николаевский. За неделю от украинских боевиков освобождены 627 зданий, уничтожено более 540 украинских военнослужащих.

Российские средства ПВО за неделю в зоне спецоперации сбили 89 управляемых авиабомб, пять снарядов РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3909 беспилотников самолетного типа.

Данные РФ подтвердились

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ( РХБЗ ) ВС РФ генерал-лейтенант Александр Ртищев на брифинге в пятницу заявил, что Россия неоднократно инициировала обсуждение реализации военно-биологических программ на Украине и до последнего момента получала только отговорки и обвинения в дезинформации.

Теперь, по его словам, ситуация изменилась. Так, в мае 2026 года глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, в том числе более 40 на Украине.

Офис Габбард 12 июня опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов. Эти данные, по словам Ртищева, подтверждают, что власти США намеренно скрывали сведения о финансировании биолабораторий на Украине и в других странах. В частности, были подтверждены ранее обозначенные Минобороны и МИД РФ места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине.

Начальник войск РХБЗ рассказал, что российские военные в ходе СВО получили новые данные об изучении в биолабораториях на Украине поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия.

Ртищев упомянул Институт Мечникова на Украине, номенклатура хранящихся патогенов в котором говорит о попытках разработки компонентов биологического оружия.

В то же время, по словам начальника РХБЗ, в релиз Габбард не были включены проекты Ю-Пи, имеющие явную военно-биологическую направленность.

Поменять подход

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по объектам ОПК Украины. Он подчеркнул, что эти удары будут продолжаться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве , чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.

По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО , Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году, заявил Лавров. Москва не отказывается от контактов ни с кем, но воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону. В связи с этим, диалог с Европой не может выстраиваться как с беспристрастным сторонним наблюдателем, подчеркнул глава МИД РФ.

Позднее Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут опять поменять свой подход к урегулированию на Украине, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания.

Он отметил, что США поддерживают Украину не только путем продления старых санкции против России, но и принятием новых, а также организацией специальных программ содействия военно-промышленному сектору киевского режима. Министр добавил, что США, которые хотят помочь в урегулировании украинского конфликта, должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ в отношении России.

Он выразил удивление словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты полностью поддерживают Украину и не могут быть посредником. Несмотря на это, по словам Лаврова, РФ готова к диалогу с США.

Обсуждают США

Пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС был исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии , заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр

Венгрия по-прежнему не будет поставлять Украине летальное оружие и отправлять туда солдат, заявил венгерский министр обороны Ромулус Русин-Сенди.

Нидерланды дополнительно выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины, заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен

Украина обсуждает с США возможное прекращение огня по линии фронта, пишет британский журнал Economist. Для этого Киев ежедневно поддерживает контакты с командой президента США Дональда Трампа . Как заявляют западные журналисты, Киев также возобновил неофициальные контакты с Москвой. Подтверждений данной информации не приводится.

Украина эвакуируется с ЛБС

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье , а также населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, сформированные подразделения планируется отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.