В Минобороны рассказали о значении освобождения Юрковки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Юрковки в ДНР открывает возможности развития успеха, заявили в Минобороны.
- Юрковка находится в десяти километрах от Славянска и Краматорска, что открывает "Южной" группировке возможности развития успеха на Славянском направлении.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Освобождение Юрковки в ДНР открывает "Южной" группировке возможности развития успеха на славянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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"Населенный пункт Юрковка находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР – Славянска и Краматорска, что открывает штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск возможности по развитию успеха на славянском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Юрковку освободили подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск.
Они провели тщательную разведку и нанесли силам ВСУ в районе Юрковки мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боев за Юрковку и российскими военнослужащими, развернувшими флаги РФ в освобожденном населенном пункте.
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