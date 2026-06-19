В Минобороны рассказали о значении освобождения Юрковки

«

"Населенный пункт Юрковка находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР – Славянска и Краматорска, что открывает штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск возможности по развитию успеха на славянском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.