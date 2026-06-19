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ПВО "Севера" сбила более 50 дронов "Баба-Яга" таранами и методом подрыва - РИА Новости, 19.06.2026
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07:37 19.06.2026
ПВО "Севера" сбила более 50 дронов "Баба-Яга" таранами и методом подрыва

РИА Новости: ПВО "Севера" сбила более 50 БПЛА "Баба-Яга" с начала июня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров «Баба-яга».
  • Беспилотники противника были уничтожены как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.
  • Ликвидация «Бабы-яги» происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров "Баба-яга", в том числе применяя тактику таранов и подрыва, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.
"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 50 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал офицер.
По его словам, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют R‑18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части.
"Карта" рассказал, что в ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами. Подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV-ПВО.
"Ликвидация "Бабы-яги" происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести гексакоптер из строя", - пояснил собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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