ПВО "Севера" сбила более 50 дронов "Баба-Яга" таранами и методом подрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров «Баба-яга».

Беспилотники противника были уничтожены как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.

Ликвидация «Бабы-яги» происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.

БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров "Баба-яга", в том числе применяя тактику таранов и подрыва, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 50 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал офицер.

По его словам, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют R‑18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части.

"Карта" рассказал, что в ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами. Подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV-ПВО.