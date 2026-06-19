Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров «Баба-яга».
- Беспилотники противника были уничтожены как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.
- Ликвидация «Бабы-яги» происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексакоптеров "Баба-яга", в том числе применяя тактику таранов и подрыва, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.
"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 50 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал офицер.
По его словам, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют R‑18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части.
"Карта" рассказал, что в ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами. Подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV-ПВО.
"Ликвидация "Бабы-яги" происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести гексакоптер из строя", - пояснил собеседник агентства.