ВС России уничтожили десять станций Starlink ВСУ под Харьковом за неделю

БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю обнаружили и уничтожили более десяти станций связи Starlink ВСУ на харьковском направлении, лишив противника управления, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Брест.

"Уничтожение станций заставляет противника совершать необдуманные действия в панике, так как нет связи с командирами. Тут-то мы и подлавливаем их артиллерией и БПЛА", - отметил командир.