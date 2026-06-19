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ВС России уничтожили десять станций Starlink ВСУ под Харьковом за неделю - РИА Новости, 19.06.2026
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ВС России уничтожили десять станций Starlink ВСУ под Харьковом за неделю

РИА Новости: ВС РФ уничтожили десять станций Starlink ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки «Север» за неделю обнаружили и уничтожили более десяти станций связи Starlink ВСУ на харьковском направлении.
  • Уничтожение станций связи приводит к неразберихе в рядах ВСУ и снижает их боеспособность в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за неделю обнаружили и уничтожили более десяти станций связи Starlink ВСУ на харьковском направлении, лишив противника управления, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Брест.
"Более десяти станций связи Starlink боевиков ВСУ было обнаружено и уничтожено за прошедшую неделю военнослужащими подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" на харьковском направлении", - сказал Брест.
Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение средств связи приводит к неразберихе в рядах ВСУ и снижает их боеспособность в Харьковской области.
"Уничтожение станций заставляет противника совершать необдуманные действия в панике, так как нет связи с командирами. Тут-то мы и подлавливаем их артиллерией и БПЛА", - отметил командир.
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