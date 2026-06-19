Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 72-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР.

Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают круглосуточно выявлять и поражать объекты противника.

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски разведывательных дронов.

"После обнаружения координаты цели были переданы расчетам ударных дронов. В результате точных попаданий ударных дронов пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.