Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир взвода снайперов 428-го полка с позывным Рус сбил вражеский дрон «Баба-Яга».
- Снайпер предотвратил минирование ключевой трассы снабжения, по которой осуществлялось снабжение, пополнение и эвакуация российских штурмовиков.
- Штурмовые группы смогли зайти и освободить населенный пункт Орехово.
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Командир взвода снайперов 428-го полка с позывным Рус рассказал РИА Новости, что сбил вражеский дрон "Баба-Яга", предотвратил минирование ключевой трассы снабжения, и благодаря этому штурмовые группы смогли зайти и освободить населенный пункт.
По словам снайпера, его позиция располагалась недалеко от "дороги жизни", по которой осуществлялось снабжение, пополнение и эвакуация российских штурмовиков.
"Противник начал минировать дорогу, подход к нашим подразделениям. Прилетела "Баба-Яга" и стала скидывать магнитные мины. Я зафиксировал маршрут дрона противника и занял удобную позицию. В районе трех часов ночи появился ударный дрон противника, обнаружил его в тепловизионный прицел, сделал несколько выстрелов и поразил цель. Все, дрон упал", – рассказал Рус.
Снайпер также пояснил, что, лишившись гексакоптера, противник понял, что в данном секторе работает профессионал, и больше не рисковал дорогостоящим оборудованием.
"И вот благодаря этому мы зашли в населенный пункт Орехово (украинское название - ред.). Не дали противнику заминировать нам дороги и уничтожить наши штурмовые группы. Ребят прикрыли, они зашли, сделали свою задачу", – добавил Рус.
Село Петровское в 2016 году было переименовано украинской властью в Орехово, оно находится в Покровском районе ДНР, у границы с Днепропетровской областью. Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровского 12 июня 2025 года.