Краткий пересказ от РИА ИИ Командир взвода снайперов 428-го полка с позывным Рус сбил вражеский дрон «Баба-Яга».

Снайпер предотвратил минирование ключевой трассы снабжения, по которой осуществлялось снабжение, пополнение и эвакуация российских штурмовиков.

Штурмовые группы смогли зайти и освободить населенный пункт Орехово.

ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Командир взвода снайперов 428-го полка с позывным Рус рассказал РИА Новости, что сбил вражеский дрон "Баба-Яга", предотвратил минирование ключевой трассы снабжения, и благодаря этому штурмовые группы смогли зайти и освободить населенный пункт.

По словам снайпера, его позиция располагалась недалеко от "дороги жизни", по которой осуществлялось снабжение, пополнение и эвакуация российских штурмовиков.

"Противник начал минировать дорогу, подход к нашим подразделениям. Прилетела "Баба-Яга" и стала скидывать магнитные мины. Я зафиксировал маршрут дрона противника и занял удобную позицию. В районе трех часов ночи появился ударный дрон противника, обнаружил его в тепловизионный прицел, сделал несколько выстрелов и поразил цель. Все, дрон упал", – рассказал Рус.

Снайпер также пояснил, что, лишившись гексакоптера, противник понял, что в данном секторе работает профессионал, и больше не рисковал дорогостоящим оборудованием.

"И вот благодаря этому мы зашли в населенный пункт Орехово (украинское название - ред.). Не дали противнику заминировать нам дороги и уничтожить наши штурмовые группы. Ребят прикрыли, они зашли, сделали свою задачу", – добавил Рус.