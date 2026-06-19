Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, минометные расчеты, артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

Группировка «Запад» при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

Подразделения 67-й дивизии овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в северо-западной части Красного Лимана, а также блокировали группу боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расчетами самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожены опорные пункты, минометные расчеты, артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живая сила подразделений ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, минометные расчеты, артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" выполняют широкий спектр огневых задач.

"Гаубицы могут устроить поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, складов боеприпасов, мобильных артиллерийских систем западного производства, площадок взлета БПЛА и командных пунктов управления дронами формирований ВСУ, также расчеты гаубиц прикрывают действия сухопутных войск и ведут контрбатарейную борьбу", - отмечает в сообщении.

Успехи группировки

По словам начальника пресс-центра группировки войск Ивана Бигмы, "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации не только нанесла серьезное поражение противнику, но и заняла более выгодные позиции в зоне проведения спецоперации.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое Донецкой Народной Республики, а также Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области", - рассказал Бигма.

Он подчеркнул, что в населенном пункте Красный Лиман ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.

"За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями, а в районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов", - добавил он.

Бигма отметил, что расчеты ПВО группировки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США

"Также мобильными огневыми группами уничтожены три барражирующих боеприпаса, 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых гексакоптера ВСУ", - рассказал он.

Всего, по его словам, в полосе группировки "Запад" общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина, 18 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки противника.

"Кроме того, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и четыре склада боеприпасов ВСУ", - заключил Бигма.

Обстановка нормальная

По словам командира самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным Цыган, на фронте "обстановка нормальная и продвижения идут полным ходом".

"В основном бьем по пунктам управления БПЛА противника, укрепрайонам и занимаемся подавлением минометного огня. Нам осталось примерно 18-20 километров до цели", - сообщил он.

По его словам, расчет работает прямо из гаража, маскируется, чтобы избежать обнаружения беспилотниками. "Птицы" летают часто, высматривают позиции. Мы все четко маскируем, чтобы лишний раз не попадаться им на глаза. Были атаки со стороны противника, все отражалось успешно", - добавил боец.