Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.

Подразделения использовали FPV-дроны и артиллерию для проделывания брешей в заграждениях и пресечения попыток ротации противника.

Взятие Нового Донбасса создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» в сторону Доброполья.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" сообщили о подробностях освобождения населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

Во вторник ведомство сообщило, что российскими военнослужащими был освобожден населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике

"Под постоянной корректировкой с воздуха морпехи пешими порядками заходили на окраины села, проделывая бреши в заграждениях с помощью артиллерии и FPV-дронов. Попытки ротации противника пресекались операторами ударных дронов — техника подвоза выявлялась и уничтожалась", - сообщили в Минобороны России

Командир роты с позывным Август рассказал о подготовке личного состава к штурму.

"Было огромное количество украинских инженерных заграждений – это противотанковые рвы, колючая проволока, проволочная путанка, ягоза. И зная об этом, мы начали соответствующую подготовку личного состава: на полигонах отрывали точные макеты инженерных заграждений, применяемых противником, и тренировали личный состав их преодолевать", - пояснил он.

Командир роты также рассказал о подвиге бойца с позывным Немо, который в одиночку зачистил опорный пункт противника.

Он отметил, что опорный пункт противника был сделан весьма интересно, так как на нем находилось все два блиндажа - один был ложным (заминированный фугасом), а во втором блиндаже находился противник.

"Наш боец начал зачистку и пошел сначала на ложную позицию, кинув перед собой гранату, что спасло ему жизнь, так как граната взорвалась, сняв установленный в ней фугас. Если бы боец этого не сделал, его бы заминировало", — поделился офицер.

Командир батальона Дмитрий Николаев подчеркнул, что противник передвигался только малыми пешими группами по одному-два человека, так как боялся выходить из укрытия, поэтому ВСУ чаще использовали беспилотные системы.

Он добавил, что его главной задачей было минимизировать риск для личного состава. "Поэтому наши штурмовики выполняли задачи не как пехотинцы, а больше работали с FPV-дронами и как артиллерия", - рассказал Николаев.

Штурмовик с позывным Кабан поделился, что без поддержки дронов и без боевого братства было бы сложнее освобождать населенный пункт.

"Ребята нам очень сильно помогли, так как медикаменты, вода и еда доставлялись с помощью дронов. А когда мы шли по улице и зачищали ее, навстречу вышли четыре противника - двоих уничтожили мы, а двух других - наши FPV-дроны", - рассказал он.

Штурмовик отметил, что при зачистке всегда присутствует некий страх, но преодолеть его помогает напарник и боевые товарищи.

"Если мы не будем поддерживать друг друга, то вскоре упадем духом. Поэтому что во всей группировке мы друг друга поддерживаем, что наш командир, который всегда говорил: "Мужики, давайте вперед, все хорошо, все нормально", - вспоминает Кабан.