Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий морской пехоты с позывным Китаец в Запорожской области эвакуировал раненых под минометным обстрелом.

Во время эвакуации на морпеха напали украинские беспилотники, включая два тяжелых дрона типа «Баба-Яга».

Несмотря на полученное осколочное ранение, военнослужащий смог убежать от беспилотников и завершить эвакуацию.

ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе российской группировки "Восток" с позывным Китаец сообщил РИА Новости, как во время эвакуации раненых в Запорожской области сам получил ранение и оказался под атакой украинских беспилотников, включая два тяжелых дрона типа "Баба-Яга".

По словам морпеха 40-й гвардейской бригады, во время вывоза раненых с позиций группа попала под минометный обстрел. Он приказал сослуживцам отойти в укрытие, а сам продолжил выполнять задачу. Затем противник направил к его позиции FPV-дрон с зажигательной смесью.

"Вывозил раненых бойцов, сам тоже был ранен. Началось движение, и по мне начали работать минометы. Ребята команду послушали и откатились позади меня потихоньку. Затем прилетел FPV-дрон с зажигательной смесью. Я его сбил", – рассказал собеседник агентства.

После этого, по словам морпеха, его начали преследовать два тяжелых беспилотника "Баба-Яга", способных нести минометные боеприпасы.

"После того, как я его сбил, прилетели две "Бабы-Яги". Каждая "Баба-Яга" несет по шесть снарядов к 82-миллиметровому миномету – осколочно-фугасные. Многие говорят, что от "Бабы-Яги" невозможно убежать. Я убежал от двух "бабок"", – сообщил Китаец.

Военнослужащий отметил, что во время преследования получил осколочное ранение, однако продолжил движение по открытой местности без укрытий.

"Я получил осколочное ранение, но это позволяло двигаться. Я бежал по местности, где не было ни деревьев, ни кустов. Я думаю, что возможности человеческого организма очень не изучены, потому что на адреналине можно (убежать - ред.)", – добавил морпех.