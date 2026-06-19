Рейтинг@Mail.ru
Раненый морпех убежал от двух дронов "Баба-Яга" в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 19.06.2026
Раненый морпех убежал от двух дронов "Баба-Яга" в Запорожской области

РИА Новости: раненый морпех убежал от дронов "Баба-Яга" в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий морской пехоты с позывным Китаец в Запорожской области эвакуировал раненых под минометным обстрелом.
  • Во время эвакуации на морпеха напали украинские беспилотники, включая два тяжелых дрона типа «Баба-Яга».
  • Несмотря на полученное осколочное ранение, военнослужащий смог убежать от беспилотников и завершить эвакуацию.
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе российской группировки "Восток" с позывным Китаец сообщил РИА Новости, как во время эвакуации раненых в Запорожской области сам получил ранение и оказался под атакой украинских беспилотников, включая два тяжелых дрона типа "Баба-Яга".
По словам морпеха 40-й гвардейской бригады, во время вывоза раненых с позиций группа попала под минометный обстрел. Он приказал сослуживцам отойти в укрытие, а сам продолжил выполнять задачу. Затем противник направил к его позиции FPV-дрон с зажигательной смесью.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Боец "Центра" за сутки уничтожил три артустановки ВСУ
9 июня, 05:59
"Вывозил раненых бойцов, сам тоже был ранен. Началось движение, и по мне начали работать минометы. Ребята команду послушали и откатились позади меня потихоньку. Затем прилетел FPV-дрон с зажигательной смесью. Я его сбил", – рассказал собеседник агентства.
После этого, по словам морпеха, его начали преследовать два тяжелых беспилотника "Баба-Яга", способных нести минометные боеприпасы.
"После того, как я его сбил, прилетели две "Бабы-Яги". Каждая "Баба-Яга" несет по шесть снарядов к 82-миллиметровому миномету – осколочно-фугасные. Многие говорят, что от "Бабы-Яги" невозможно убежать. Я убежал от двух "бабок"", – сообщил Китаец.
Военнослужащий отметил, что во время преследования получил осколочное ранение, однако продолжил движение по открытой местности без укрытий.
"Я получил осколочное ранение, но это позволяло двигаться. Я бежал по местности, где не было ни деревьев, ни кустов. Я думаю, что возможности человеческого организма очень не изучены, потому что на адреналине можно (убежать - ред.)", – добавил морпех.
Несмотря на ранение и атаки, ему удалось выйти из опасной зоны и завершить эвакуацию.
Комроты БПЛА Птица в пути на позиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Российский боец рассказал о противодействии новым бесшумным дронам ВСУ
8 июня, 06:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала