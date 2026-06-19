Рейтинг@Mail.ru
Соболенко с трудом вышла в полуфинал турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:10 19.06.2026
Соболенко с трудом вышла в полуфинал турнира в Берлине

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети теннисистки
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко обыграла Николу Бартунькову в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Берлине.
  • В полуфинале Соболенко сыграет с Джессикой Пегулой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Николу Бартунькову в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Соболенко над Бартуньковой, занимающей 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Соболенко сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая посеяна на турнире под третьим номером.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Grass Court Championships
19 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Арина Соболенко
2 : 12:67:66:4
Никола Бартункова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала