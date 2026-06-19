Соболенко с трудом вышла в полуфинал турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко обыграла Николу Бартунькову в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Берлине.
- В полуфинале Соболенко сыграет с Джессикой Пегулой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Николу Бартунькову в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Соболенко над Бартуньковой, занимающей 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Соболенко сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая посеяна на турнире под третьим номером.
Grass Court Championships
19 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
2 : 12:67:66:4