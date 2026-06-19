Белорусские следователи осмотрели место удара по автобусу под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусские следователи осмотрели место удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области и сам поврежденный автобус.
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибшая — женщина, сопровождавшая команду, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белорусские следователи осмотрели место удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области и сам автобус, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
"Белорусские следователи работают в Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. В рамках межгосударственного сотрудничества следователи главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь совместно с коллегами из России посетили место атаки пассажирского автобуса, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство, для его визуального осмотра", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.