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Белорусские следователи осмотрели место удара по автобусу под Брянском - РИА Новости, 19.06.2026
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14:25 19.06.2026 (обновлено: 14:28 19.06.2026)
Белорусские следователи осмотрели место удара по автобусу под Брянском

Белорусские следователи осмотрели место удара ВСУ по автобусу под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусские следователи осмотрели место удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области и сам поврежденный автобус.
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибшая — женщина, сопровождавшая команду, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белорусские следователи осмотрели место удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области и сам автобус, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
"Белорусские следователи работают в Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. В рамках межгосударственного сотрудничества следователи главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь совместно с коллегами из России посетили место атаки пассажирского автобуса, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство, для его визуального осмотра", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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