Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Швейцарии рассматривают возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста.

Решение о запрете предоставления статуса защиты будет принято в конце лета после соответствующих консультаций.

Федеральный совет Швейцарии планирует продлить действие защитного статуса для украинцев после марта 2027 года, но с 1 января 2027 года прекратит предоставление федеральных субсидий кантонам для украинцев, находящихся в Швейцарии более пяти лет.

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Власти Швейцарии начали рассматривать изменения в предоставлении выходцам с Украины защитного статуса S, запрет на его получение может коснуться мужчин призывного возраста, сообщил кабмин страны.

"Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста", - говорится в пресс-релизе правительства.

Сообщается, что в этом вопросе правительство Швейцарии следует рекомендациям Евросоюза. После соответствующих консультаций решение должно быть озвучено в конце лета, указали в кабмине.

Там напомнили, что Государственный секретариат по миграции ранее уже ограничил предоставление защиты только теми лицами, чье последнее место жительства находилось на затронутых боевыми действиями территориях Украины

При этом Федеральный совет заявил о намерении продлить действие защитного статуса для украинцев после марта 2027 года "в отсутствие каких-либо перспектив прочного прекращения огня на Украине в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

Однако с 1 января 2027 года конфедерация больше не будет предоставлять федеральные субсидии кантонам для украинцев, находящихся в Швейцарии более пяти лет.

"Это изменение влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на кантоны. Поэтому Федеральный совет намерен предоставить им большую гибкость, чтобы, начиная с марта 2027 года они могли устанавливать собственные уровни социальной помощи в своем кантональном законодательстве", - говорится в сообщении кабмина.