Рейтинг@Mail.ru
Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 19.06.2026
Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса

В Швейцарии изучают отказ от выдачи украинцам защитного статуса S

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Швейцарии рассматривают возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста.
  • Решение о запрете предоставления статуса защиты будет принято в конце лета после соответствующих консультаций.
  • Федеральный совет Швейцарии планирует продлить действие защитного статуса для украинцев после марта 2027 года, но с 1 января 2027 года прекратит предоставление федеральных субсидий кантонам для украинцев, находящихся в Швейцарии более пяти лет.
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Власти Швейцарии начали рассматривать изменения в предоставлении выходцам с Украины защитного статуса S, запрет на его получение может коснуться мужчин призывного возраста, сообщил кабмин страны.
"Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста", - говорится в пресс-релизе правительства.
Берн - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против России
16 июня, 22:20
Сообщается, что в этом вопросе правительство Швейцарии следует рекомендациям Евросоюза. После соответствующих консультаций решение должно быть озвучено в конце лета, указали в кабмине.
Там напомнили, что Государственный секретариат по миграции ранее уже ограничил предоставление защиты только теми лицами, чье последнее место жительства находилось на затронутых боевыми действиями территориях Украины.
При этом Федеральный совет заявил о намерении продлить действие защитного статуса для украинцев после марта 2027 года "в отсутствие каких-либо перспектив прочного прекращения огня на Украине в краткосрочной или среднесрочной перспективе".
Однако с 1 января 2027 года конфедерация больше не будет предоставлять федеральные субсидии кантонам для украинцев, находящихся в Швейцарии более пяти лет.
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
СМИ: в Швейцарии не поддержали ограничение численности населения
14 июня, 17:08
"Это изменение влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на кантоны. Поэтому Федеральный совет намерен предоставить им большую гибкость, чтобы, начиная с марта 2027 года они могли устанавливать собственные уровни социальной помощи в своем кантональном законодательстве", - говорится в сообщении кабмина.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью РИА Новости, что власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный вид на жительство в Швейцарии, и выплаты соцпособий лягут на плечи кантональных бюджетов.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Посол России назвал стратегию нацбезопасности Швейцарии антироссийской
12 июня, 14:35
 
В миреШвейцарияУкраинаРоссияСергей Гармонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала