Шварц ответил на вопрос о судьбе Захаряна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении Арсена Захаряна в столичную команду.
- Тренер отметил, что Захаряну не повезло с развитием навыков в чемпионате Испании из-за частых травм.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении полузащитника Арсена Захаряна в столичную команду из испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад", а также подчеркнул, что ему не повезло с развитием навыков в чемпионате Испании, что отчасти связано с частыми травмами.
Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил три гола. За последние два сезона Захарян пропустил 43 матча команды из-за различных повреждений.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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