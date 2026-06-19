Шварц ответил на вопрос о судьбе Захаряна

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении полузащитника Арсена Захаряна в столичную команду из испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад", а также подчеркнул, что ему не повезло с развитием навыков в чемпионате Испании, что отчасти связано с частыми травмами.