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Шварц ответил на вопрос о судьбе Захаряна - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:44 19.06.2026
Шварц ответил на вопрос о судьбе Захаряна

Шварц: с развитием Захаряну в Испании не повезло из-за травм

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети сборной России
Арсен Захарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении Арсена Захаряна в столичную команду.
  • Тренер отметил, что Захаряну не повезло с развитием навыков в чемпионате Испании из-за частых травм.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении полузащитника Арсена Захаряна в столичную команду из испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад", а также подчеркнул, что ему не повезло с развитием навыков в чемпионате Испании, что отчасти связано с частыми травмами.
Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил три гола. За последние два сезона Захарян пропустил 43 матча команды из-за различных повреждений.
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"Я хорошо знаю его, поддерживаю связь с ним. С развитием Захаряну в Испании не повезло, это в том числе связано с травмами", - заявил Шварц в ответ на вопрос о возможном возвращении Захаряна в "Динамо".
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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