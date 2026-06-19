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Шварц оценил прогресс Тюкавина - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:32 19.06.2026
Шварц оценил прогресс Тюкавина

Шварц заявил, что Тюкавин прошел большой путь в развитии, изменился и заматерел

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц позитивно оценил прогресс российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
  • Шварц отметил, что Тюкавин прошел большой путь в развитии и изменился как игрок.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц позитивно оценил прогресс российского нападающего команды Константина Тюкавина за время своего отсутствия в футбольном клубе.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
«
"Тюкавин прошел большой путь в развитии. Когда я начинал работать с ним, он был молодым игроком, а сейчас он стал отцом. Он изменился и заматерел. Видел много его голов и передач, он присылал их мне", - заявил Шварц журналистам.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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