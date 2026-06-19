Шварц оценил прогресс Тюкавина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц позитивно оценил прогресс российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
- Шварц отметил, что Тюкавин прошел большой путь в развитии и изменился как игрок.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц позитивно оценил прогресс российского нападающего команды Константина Тюкавина за время своего отсутствия в футбольном клубе.
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"Тюкавин прошел большой путь в развитии. Когда я начинал работать с ним, он был молодым игроком, а сейчас он стал отцом. Он изменился и заматерел. Видел много его голов и передач, он присылал их мне", - заявил Шварц журналистам.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.