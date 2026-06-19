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Шварц рассказал о решении вернуться в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:14 19.06.2026
Шварц рассказал о решении вернуться в "Динамо"

Шварц заявил, что его отношение к ситуации в мире изменилось за четыре года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер московского Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что его отношение к ситуации в мире изменилось за четыре года.
  • Он подчеркнул, что решение о возвращении в клуб было принято после обсуждений с семьей и близкими людьми.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц, отвечая на вопрос о возвращении в столичную команду, заявил, что его отношение к ситуации в мире изменилось за четыре года.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо", во время своего ухода он заявлял, что "мир серьезно изменился".
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"Когда я уезжал, ситуация была новой для всех, для меня как иностранца это было тоже непросто. Еще тогда у меня был открытый диалог с руководством. Тогда это было непросто, но ситуация сложилась так. На протяжении четырех лет мы оставались на связи. Сейчас я поговорил с семьей. Не хотел бы возвращаться к той ситуации. Нам с чистого листа нужно работать над достижением результата. Знаю, что ситуация за четыре года не изменилась, но поменялось наше отношение, все направлено на совместную работу и ее улучшение", - заявил Шварц на пресс-конференции.
Также специалист не стал отвечать на вопрос о том, какую роль в возвращении сыграли деньги.
"Разговоры были не только с "Динамо". Я бы не принял такое решение, если бы до этого не поговорил с семьей, с лучшими друзьями, c людьми из "Динамо". Для меня это особенный клуб", - сказал немец.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
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