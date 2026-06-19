Шварц рассказал о решении вернуться в "Динамо"

"Когда я уезжал, ситуация была новой для всех, для меня как иностранца это было тоже непросто. Еще тогда у меня был открытый диалог с руководством. Тогда это было непросто, но ситуация сложилась так. На протяжении четырех лет мы оставались на связи. Сейчас я поговорил с семьей. Не хотел бы возвращаться к той ситуации. Нам с чистого листа нужно работать над достижением результата. Знаю, что ситуация за четыре года не изменилась, но поменялось наше отношение, все направлено на совместную работу и ее улучшение", - заявил Шварц на пресс-конференции.