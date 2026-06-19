"Я не дурак": Шварц рассказал, чего ждут от "Динамо" в новом сезоне

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"Я не дурак, знаю, что все ждут трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Не знаем, что произойдет к маю. Я говорил об этом ребятам - в первую очередь мы должны фокусироваться на ежедневной основе. Я здесь не только ради себя и не для того, чтобы думать о том, что я самый главный. Я здесь для того, чтобы работать на команду. Знаю, что многие пишут о трофеях, возможности вписать имя в качестве легенды, но мы должны обращать внимание на нашу работу на поле и вне его", - сказал Шварц на пресс-конференции.