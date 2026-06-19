"Я не дурак": Шварц рассказал, чего ждут от "Динамо" в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц призвал футболистов «Динамо» фокусироваться на ежедневной основе.
- Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года.
- Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев подтвердил, что клуб ждет трофеев.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что понимает, как все в клубе ждут трофеев и призвал футболистов фокусироваться на ежедневной основе.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 он покинул "Динамо". Под его руководством команда дошла до финала Кубка России.
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"Я не дурак, знаю, что все ждут трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Не знаем, что произойдет к маю. Я говорил об этом ребятам - в первую очередь мы должны фокусироваться на ежедневной основе. Я здесь не только ради себя и не для того, чтобы думать о том, что я самый главный. Я здесь для того, чтобы работать на команду. Знаю, что многие пишут о трофеях, возможности вписать имя в качестве легенды, но мы должны обращать внимание на нашу работу на поле и вне его", - сказал Шварц на пресс-конференции.
"Мы действительно ждем трофеев", - подтвердил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев.
Последний раз команда завоевывала какой-либо трофей в 1995 году, выиграв Кубок России. Последняя победа в национальном чемпионате случилась в 1976 году.