В России утвердили программу изучения арабского языка в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
- Минпросвещения РФ подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты.
- Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак создан на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова для развития сотрудничества между Россией и ОАЭ в сфере образования.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Уточняется, что министр провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.
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"Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он отметил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты.
Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак создан по поручению президента РФ на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова в октябре 2024 года. Его работа направлена на консолидацию ресурсов России и ОАЭ для развития и укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере образования, изучения языков двух стран, стимулирования творчества и межкультурной коммуникации между детьми и взрослыми, в том числе учителями, двух стран.