Краткий пересказ от РИА ИИ Результат в питании и спорте зависит от системы, а не от одного дня с шашлыком, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

В 100 граммах шашлыка содержится 180–270 килокалорий, а чтобы сжечь порцию на 300 килокалорий, нужно пройти пять-шесть километров, пояснила Бахтурина.

Бахтурина рекомендует не высчитывать каждый съеденный кусок, а сделать день активнее — гулять до и после застолья, играть в подвижные игры.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Результат в питании и спорте зависит от системы, а не от одного выходного с шашлыком, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

"Один день с шашлыком и прогулкой не сделает вас ни худее, ни толще. Результат всегда про систему, а не про один выход на природу. Старайтесь, чтобы движение стало естественной частью отдыха", - сказала Бахтурина "Газете.Ru"

По словам тренера, в 100 граммах шашлыка содержится 180–270 килокалорий, стандартная порция (150–200 граммов) - 270–400 килокалорий без соусов и хлеба. Она отметила, что при прогулке в спокойном темпе человек тратит 200–300 килокалорий в час, один километр - примерно 30–60 килокалорий. Чтобы сжечь порцию на 300 килокалорий, нужно пройти пять-шесть километров (40–90 минут ходьбы), пояснила Бахтурина.

Она рекомендует не высчитывать каждый съеденный кусок, поскольку организм работает в режиме общего баланса за день и неделю. По словам эксперта, лучше сделать день активнее - гулять до и после застолья, играть в подвижные игры.