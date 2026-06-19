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Тренер рассказала, как выходной с шашлыком отразится на фигуре - РИА Новости, 19.06.2026
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16:49 19.06.2026
Тренер рассказала, как выходной с шашлыком отразится на фигуре

Бахтурина: в питании важна система, один день с шашлыком не скажется на фигуре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Результат в питании и спорте зависит от системы, а не от одного дня с шашлыком, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.
  • В 100 граммах шашлыка содержится 180–270 килокалорий, а чтобы сжечь порцию на 300 килокалорий, нужно пройти пять-шесть километров, пояснила Бахтурина.
  • Бахтурина рекомендует не высчитывать каждый съеденный кусок, а сделать день активнее — гулять до и после застолья, играть в подвижные игры.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Результат в питании и спорте зависит от системы, а не от одного выходного с шашлыком, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.
"Один день с шашлыком и прогулкой не сделает вас ни худее, ни толще. Результат всегда про систему, а не про один выход на природу. Старайтесь, чтобы движение стало естественной частью отдыха", - сказала Бахтурина "Газете.Ru".
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По словам тренера, в 100 граммах шашлыка содержится 180–270 килокалорий, стандартная порция (150–200 граммов) - 270–400 килокалорий без соусов и хлеба. Она отметила, что при прогулке в спокойном темпе человек тратит 200–300 килокалорий в час, один километр - примерно 30–60 килокалорий. Чтобы сжечь порцию на 300 килокалорий, нужно пройти пять-шесть километров (40–90 минут ходьбы), пояснила Бахтурина.
Она рекомендует не высчитывать каждый съеденный кусок, поскольку организм работает в режиме общего баланса за день и неделю. По словам эксперта, лучше сделать день активнее - гулять до и после застолья, играть в подвижные игры.
"Сам по себе шашлык не является чем-то вредным с точки зрения ЗОЖ. Это запеченное мясо с хорошим содержанием белка. Но основная ловушка - атмосфера праздника, когда незаметно превращаешь один шампур в три", - заключила тренер.
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